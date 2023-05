DIRETTA Napoli | prosegue la festa | il clima fuori dallo stadio

Ildopo la conquista del terzo scudetto torna in campo contro la Fiorentina. Ecco l'atmosfera fuori dallo stadio ...DI- FIORENTINA Le formazioni ufficiali di- Fiorentina(4 - 3 - 3): Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Osimhen, Raspadori. ...Nuova giornata di festa adopo la vittoria dello Scudetto nel giorno del match contro la Fiorentina che segna il ritorno sul campo al Maradona da Campioni ...

Il Napoli è rientrato in città, continua la festa dei tifosi: segui la DIRETTA Gazzetta

La Carpegna Prosciutto Pesaro, reduce dalla brutta sconfitta di Napoli ma ancora in corsa per sperare in una qualificazione ai playoff riceve una Bertram Derthona ben decisa ...17.58 - Entrata in campo con passerella d'onore per il Napoli, con la Fiorentina schierata a dare il cinque e ad omaggiare i campioni d'Italia. Alla fine Spalletti e Italiano si abbracciasno ...