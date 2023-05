Diretta Napoli - Fiorentina 1 - 0 | vincono ancora gli azzurri | decide Osimhen

(Di domenica 7 maggio 2023) Glibattono laper 1 - 0 in un Maradona vestito a festa per il terzo scudetto .il gol di Victorsu calcio di rigore nella ripresa. Pochi minuti prima aveva sbagliato ...

Gli azzurri battono la Fiorentina per 1 - 0 in un Maradona vestito a festa per il terzo scudetto . Decide il gol di Victor Osimhen su calcio di rigore nella ripresa. Pochi minuti prima aveva sbagliato ...- Fiorentina, formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma alle 18 di domenica 7 maggio,- Fiorentina è un'esclusiva di DAZN. Ecco le formazioni del match:(4 - 3 - 3): ...19:07 - INIZIA LA RIPRESA! Finisce il primo tempo frae Fiorentina con il punteggio fermo sullo 0 - 0. Squadre negli spogliatoi. 18:49 - TERMINA IL PRIMO TEMPO! 45' - L'arbitro concede un ...

Il Napoli è rientrato in città, continua la festa dei tifosi: segui la DIRETTA Gazzetta

La Carpegna Prosciutto Pesaro, reduce dalla brutta sconfitta di Napoli ma ancora in corsa per sperare in una qualificazione ai playoff riceve una Bertram Derthona ben decisa ...48' - RIGORE PARATO!!! Sul dischetto va Osimhen ma Terracciano para!!!!!!!!! 48' - RIGORE PER IL NAPOLI: Amrabat butta a terra Lobokta. 47' - Subito Zielinski che calcia ...