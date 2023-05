Diletta Leotta incinta a Verissimo | «Loris Karius? Un colpo di fulmine Sto vivendo un periodo bellissimo»

(Di domenica 7 maggio 2023)è stata la prima ospite di oggi, sabato 6 maggio, del salotto di Silvia Toffanin. A, la conduttrice di Dazn ha raccontato la sua storia d’amore con il calciatore: dal primo incontro fino a quando ha scoperto di essereha detto: «Stouno dei periodi più belli e sereni della mia vita e non ho paura di affrontare ciò che sarà». L’intervista disi è confidata nel salotto di Silvia Toffanin dove ha detto: «Ho conosciutoad un evento ed è stato undi. Quando l’ho visto entrare nella sala in cui ero, ho detto alle mie amiche ...

Le confessioni disulla gravidanza. Dal momento curioso della scoperta fino alla data del parto. Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 6 maggio,ha raccontato in esclusiva a Silvia ...Fa impazzire i social e a quanto pare è riuscita a far capitolare anche il bello e impossibile Can Yaman, l'attore turco del momento. Il fascino diconquista ogni ...ha trascorso le vacanza di Pasqua insieme alla sua famiglia in Sicilia. Con lei c'era anche il fidanzato Loris Karius e i due hanno anche annunciato di aspettare una bambina: ...

Le confessioni di Diletta Leotta sulla gravidanza. Dal momento curioso della scoperta fino alla data del parto.Diletta Leotta parla per la prima volta della sua gravidanza: ospite di Verissimo nella puntata andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 6 maggio, la giornalista di Dazn ha raccontato alla ...