Di Lorenzo | “Lo Scudetto era il nostro obiettivo fin dall’inizio”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovanni Diha parlato nel corso della festa per celebrare il terzoiniziata nel post partita di Napoli-Fiorentina. Queste le sue parole: “E’ una emozione incredibile vedere tutta questa gente festeggiare, era ildell’anno e questo successo lo abbiamo costruito tutti insieme: la società, il mister, i direttori, tutto lo staff tecnico e medico, i fisioterapisti e tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte. Ringrazio tutti voi tifosi che meritate più di tutti questo grande successo e noi siamo contenti di avervi regalato questa grande gioia. Ci avete seguito e sostenuto sempre, non solo a Napoli ma in tutti gli stadi. Sembrava di giocare sempre in casa. Forza Napoli”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.