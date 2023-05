Di Lorenzo da vero capitano | “Scudetto merito di tutti In ogni stadio sembrava di giocare in casa”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 7 maggio 2023) Napoli nella storia. Terzoarrivato dopo 33 anni dall’ultima volta ed ora la gioia sta prendendo il sopravvento in tutta la città. Vittoria che parte da lontano, con il lavoro straordinario di De Laurentiis e di Giuntoli, arrivato nel lontano 2015 e, dopo alcuni anni bui, sta vedendo i risultati del suo fantastico operato. Uno degli acquisti che, all’epoca passarono abbastanza in sordina, ma che si sono rivelati importantissimi, anche per il rapporto qualità-prezzo, è sicuramente quello di Giovanni Di. L’ex Empoli, grazie al benestare dii suoi compagni, dopo gli addii illustri dei veterani durante l’estate, con Mertens, Insigne e Koulibaly via, è stato nominatoe da lì in poi l’ascesa della squadra, grazie anche alla sua leadership, è stata davincontrastata. Dopo ...