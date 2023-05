Di Biagio | «Inter squadra matura! Euroderby? All’andata | conta…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023) L’ha vinto contro la Roma 0-2 con i gol di Dimarco e Lukaku. Tra quattro giorni c’è l’di Champions League. Ne parla l’ex DiMATURA ? Nel post Dazn dell’Olimpico, parla Gigi Di: «L’è stata lapiù esperta, la Roma ha giocato un’ottima gara nonostante le assenze. Mourinho non poteva fare altro. L’è unamatura, c’è poco da fare. Mano Darmian? Braccio leggermente largo, ma noi ci atteniamo al regolamento. L’è lanciata, in campionato ha ripreso la marcia e si può concentrare su tutti e tre i fronti in cui è coinvolta.? La condizione psicologica soprattutto nella prima partita farà la differenza, quella settimana fu veramente dura. Non si viveva ...