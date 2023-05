Derubato corriere Amazon | il bottino dei ladri è 130 pacchi

(Di domenica 7 maggio 2023) I rapinatori hanno ripulito il furgone in meno di mezzora: quando il mezzo è stato ritrovato grazie al Gps, i due si erano già dileguati

Il 22enne, assieme al cugino coetaneo, anch'egli di origine tunisina, già noti alle forze dell'ordine e residenti a Modica, il 15 maggio 2022 avevano picchiato edi uno smartphone e di 200 ...... nel mese di settembre un ragazzino è stato picchiato,e lasciato agonizzante per strada ... Come riporta Ildella Sera, la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di ...A Gallarate, nel milanese, nel mese di settembre un ragazzino è stato picchiato,e lasciato agonizzante per strada da compagni di scuola. ' Ho chiesto al dg della Lombardia ...Ildella ...

Rapinato corriere Amazon: rubato il furgone con 130 pacchi all'interno RomaToday

I rapinatori hanno ripulito il furgone in meno di mezzora: quando il mezzo è stato ritrovato grazie al Gps, i due si erano già dileguati ...Roma, corriere Amazon derubato: ladri scappano con 130 pacchi rubati dal furgone condotto dal malcapitato corriere ...