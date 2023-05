Demi Vollering fa polemica | “Stavo facendo la pipì e mi hanno attaccata | vergogna!”

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) Una frazione da un lato entusiasmante e dall’altro clamorosa quella di ieri a La Vuelta Femenina 2023. Annemiek van Vleuten ha fatto saltare il banco attaccando da lontano e andandosi a prendere la maglia di leader della classifica generale, mentre il successo di tappa è andato ad un super Gaia Realini. A perdere il simbolo del primato la dominatrice del giorno precedente e della primavera, l’altra neerlandese. Subito dopo l’arrivo è giunto però lo sfogo dell’atleta della SD Worx a Cyclingnews: “Mancavano 70 chilometri alla fine, io e altre mie compagne dovevamo fermarci per fare. Era giusto prima dell’ingresso in una città. Pareva tutto tranquillo, in quel momento il gruppo stava andando piano. E invece la Movistar ha attaccato proprio in quell’istante. Loro dicono che avevano programmato di farlo proprio in quel ...