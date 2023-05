Le parole di Charlesdopo le qualifiche del GP Miami dove è andato a sbattere nel secondo tentativo della Q3. Questa sera scatterà settimo. Il monegasco si è preso le colpe e ha definito 'inaccettabile' quanto ...RISCHIO CERCATO Nelle interviste post sessione,non ha nascosto la propria: '' Sono davvero deluso con me stesso , davvero arrabbiato con me stesso. So che le qualifiche sono uno ...Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio di Miami 2023 . George Russell ha chiuso al sesto posto sfruttando la bandiera rossa dopo l'incidente di, mentre Lewis Hamilton è stato ...

Delusione Leclerc: "Inaccettabile fare due errori del genere" Gazzetta

Altro errore per Charles Leclerc a Miami, danneggiato anche Max Verstappen: Helmut Marko commenta con sarcasmo ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-42358d4d-d8f4-bfd1-4ed0-f20fe0ab79 ...