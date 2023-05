De Laurentiis | «Questo scudetto va dedicato a tutti i tifosi del Napoli | ovunque nel mondo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 maggio 2023) Il presidente del, Aurelio De, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Fiorentina per festeggiare loDuetta con Sorrentino sulla Grande Bellezza «è unoche vain ordine alfabeti alla Curva A, alla Curva B, ai Distinti, alla Nitida, alla Posillipo, all?Autorità, ai Disabili e a tuti inapoletani che sono a casa, a, in Campania, in Italia e nel» Presentato Edo De«Edo è stato sempre il mio braccio destro, quando non è facile essere il braccio destro quando c’è una lungo percorso. Quest’anno è sfumata la Champions che volevo regalarvi, ma ci riproveremo» Parte un coro del pubblico “Siamo noi, siamo noi, siamo i ...