(Di domenica 7 maggio 2023) . (Adnkronos) - "Trovo questo evento straordinario e per questo vorrei ringraziare l’impegno di "Buone Notizie" del Corriere della Sera per averlo organizzato. Quel che trovo straordinario è come il concetto di bellezza sia stato trattato a 360°, raccontando come fashion e cosmetica possono...

Deha poi spiegato che da molti anni L'Oreal si impegna in questo campo, stando aldelle donne che soffrono per aiutarle a riconquistare il sorriso e, per questo motivo, la presenza ...Deha poi spiegato che da molti anni L'Oreal si impegna in questo campo, stando aldelle donne che soffrono per aiutarle a riconquistare il sorriso e, per questo motivo, la presenza ...Chinnici sale sul palco della convention milanese di Forza Italia e ad attenderla, la "... intervenendo dal palco de 'La forza dell'Italia' ha dichiarato "Il movimento giovanile è al...

De Caterina: "Al fianco delle donne per restituire loro il sorriso" Adnkronos

«Forza Italia conta ancora oggi al suo interno soggetti che sono diventati interlocutori della mafia. Mi chiedo come mai Caterina Chinnici abbia scelto di entrare in quel partito». Il volto di Luisa I ...In attesa del videomessaggio di Berlusconi, dal San Raffaele. L’intervento di Sorte. Ci sarà spazio anche per Ronzulli: il forfait, subito smentito, della capogruppo seduta di fianco a Cattaneo ...