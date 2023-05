Ancora una volta l'impatto difa la differenza, in un senso o nell'altro. Timido in gara - 2, devastante in gara - 3, quando il lungo di LA gioca così battere LeBron e compagni diventa ...... l'assalto finale di Flaccadori non produce punti e Veronale proprie ambizioni nella ... Cappelletti 7, Langevine 6, Simon 14, Ferrari ne, Casarin 3, Johnson 8, Bortolani 5,8, Pini, ...Una vittoria chegli uomini di Ramagli nella corsa salvezza ; i gialloblù infatti (nel ... Lockett, Conti, Grazulis e Atkins, mentre la Tezenis risponde con Cappelletti, Anderson, Simon,...

Davis rilancia i Lakers, Warriors travolti. Miami accelera con Butler, Knicks ko La Gazzetta dello Sport