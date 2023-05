(Di domenica 7 maggio 2023) La malasorte ha calato la mannaia all'improvviso, dopo uno scatto come tanti, in un allungo come tanti, nella sua zona preferita. Rafaelsi è fatto male primaa sfida contro l'Inter, ed è una ...

L'ultimo infortunio serio risale all'anno scorso, quando il portoghese ha saltato cinque partite a causa di un altroal bicipite femorale. Il Milan è riuscito a vincere solo in un'occasione, al ...Dolore all'inguine,e cambio immediato con San Siro in apprensione . 'Sto bene, nulla di grave' ha detto il portoghese all'uscitastadio, ma Pioli ha confermato che sarebbero stati ...La terza annata consecutiva lontanascudetto non è andata giù all'ambiente bianconero, che ... prima delloimprovviso. Nel gennaio 2022, l'arresto per accuse di violenza sessuale e l'...

Dallo stop dell'anno scorso a quello con la Lazio: tutti gli infortuni di Leao La Gazzetta dello Sport

Da quando è al Milan il portoghese ha saltato solo 14 partite per noie muscolari (due causa Covid). E allo Sporting restò fermo due mesi ...