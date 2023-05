(Di domenica 7 maggio 2023) L’Abbazia di Westminster è la chiesa dell’incoronazione dei sovrani inglesi dall’XI secolo. Anche se monarchie sul suolo inglese precedenti a quella data sono documentate, è con la conquista normanna che first appeared on il manifesto.

Da Gugliemo il Conquistatore al sacro cucchiaio dell’unzione Il Manifesto

La prima incoronazione documentata a Westminster fu quella di Guglielmo il Conquistatore il 25 dicembre 1066: nella notte di Natale di 266 anni prima era stato incoronato in San Pietro a Roma il ...AGI - In una Londra che da giorni registra il 'tutto esaurito', Re Carlo e Camilla sono stati incoronati: un evento a cui hanno assistito migliaia di persone, seguita in mondovisione da milioni, per d ...