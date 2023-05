Cuciniamo insieme | fusi filanti

(Di domenica 7 maggio 2023) È tempo di scampagnate, di pranzi veloci, gustosi certo, ma anche leggeri. Riscoprire la carne di pollo, magari di quello allevato come si deve, è un’ottima scelta che ha un vantaggio nutrizionale accertato, ma anche per così dire ambientale. Va tanto di moda la sostenibilità, ebbene là onde evitare che ci facciano mangiare le polpette create (chissà come) in laboratorio ci si può rivolgere alle carne bianche e avicole in particolare di alta qualità – hanno un impatto ambientale paragonabile a quello degli insetti che vanno tanto di moda e di cui peraltro si nutrono - per ottenere risultati gastronomici di alto profilo. E’ il caso di questo piatto che se vi ricordate la fiaba della Bella addormentata nel bosco – di antichissima tradizione trascritta tanto dai fratelli Giacomo e Guglielmo Grimm quanto da Charles Perrault - farà sorridere: questi...

Per il Primo maggio, festa dei lavoratori, c'è quasi un precetto gastronomico: fave e pecorino. Noi abbiamo reinterpretato questo classico della gita fuoriporta, della scampagnata con una ricetta che ...Ora tritate finemente in cipollotto e fatelo stufare in una padella con un paio di cucchiai di olio extraverginealla pancetta che avrete fatto a cubetti piccoli. Fate sudare il grasso della ...Sono con i carciofi e le fave protagonisti di questa stagione culinaria: i nostri amici asparagi. È il caso di dire proprio amici perché hanno tante vitamine, pochissime calorie, tanta fibra e sali ...

Antonino Cannavacciolo per la sesta puntata di Cucine da incubo, (domenica 7 maggio in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW) si recherà nel ristorante Mellow Yellow, locale di Bogliasco, ...Sessanta voci in coro per suggellare l’amicizia tra le comunità di Pietrasanta, Lerici e Mougins. Sarà questo il menù del concerto di scena oggi alle 18 nel chiostro di Sant’Agostino. Protagonisti il ...