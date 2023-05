Cucine da Incubo 9 | il ristorante Mellow Yellow di Bogliasco Genova protagonista del penultimo appuntamento

(Di domenica 7 maggio 2023) Antonino Cannavacciuolo al(US Sky)con ledadi Antonino Cannavacciuolo. Nel corso della sesta puntata, in onda stasera in prima serata su Sky Uno, lo chef andrà a, in provincia di, per cercare di salvare ilda9:Ilsorge sul mare, a pochi passi dalla costa di. E’ stato preso in gestione, circa undici anni fa, da Matteo, ufficiale di macchina in Marina con la passione per la cucina. Una volta lasciati i ...

È questo il caso del Mellow Yellow , locale di Bogliasco , alle porte di Genova , dove avrà luogo la nuova missione impossibile di Antonino Cannavacciolo perda, attesa per domenica 7 ...Questa sera , 7 maggio, Sky Uno , alle 21:15, presenterà in esclusiva una nuova puntata didacon Antonino Cannavacciuolo . Il programma è disponibile in streaming solo su NOW. Il rinomato chef si trasferisce in Liguria per offrire la sua esperienza e la sua abilità di ...Se per 400 mila italiani sono un vero e proprioper la loro salute a causa del malfunzionamento di un enzima che può comportare una anemia ...il pane Rivalutate nei tempi moderni nelle...

Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo in missione in Liguria: stasera 7 maggio in esclusiva su Sky Uno Movieplayer

Stasera 7 maggio in esclusiva su Sky Uno, e in streaming solo su NOW, Cucine da incubo di Antonino Cannavacciuolo si trasferisce in Liguria ...Antonino Cannavacciolo per la sesta puntata di Cucine da incubo, (domenica 7 maggio in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW) si recherà nel ristorante Mellow Yellow, locale di Bogliasco, ...