Cruciani | Napoli | “Scudetto? Insopportabili e ridicoli”

(Di domenica 7 maggio 2023) Giuseppeha parlato della vittoria delper lodi quest’anno. Dichiarazioni abbastanza forti e che sembra possano far discutere La vittoria delloda parte delnon sembra essere andata particolarmente giù per Giuseppe. Nello studio di Dritto e rovescio su Rete 4, davanti a Paolo Del Debbio, ha infatti L'articolo

Direttamente da La Zanzara su Radio 24, il conduttore radiofonico Giuseppecommenta lo scudetto delsullo scudettoTutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...Il giornalista si è così rivolto al collega su Twitter: "Sì, ha vinto anche il popolo dicaro. Perché il calcio non è del popolo (questa sì che è retorica ), ma ha profonde e ...Auriemma è solo. #napolicampioneditalia pic.twitter.com/c2dZP7hmTF - Esercito di(@EsercitoCrucian) May 4, 2023 1.CAMPIONE,PROVOCA: 'RETORICA DEL SUD INSOPPORTABILE, IL LORO POPOLO NON HA VINTO NULLA' Estratto ...

Cruciani non si smentisce: «Il popolo di Napoli non ha vinto nulla, quanta retorica» ilmattino.it

Giuseppe Cruciani ha parlato della vittoria del Napoli per lo scudetto di quest'anno. Dichiarazioni abbastanza forti e che sembra possano far discutere La ...Il conduttore de La Zanzara Giuseppe Cruciani non è molto amato a Napoli. Il motivo A volte è capitato, durante la sua trasmissione, che ironizzasse su alcuni fatti ...