(Di domenica 7 maggio 2023) Nella nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Mauriziotorna nelle vesti dell’allenatore della, Joséle accuse mosse contro l’arbitroe le presunte magagne delle altre squadre di campionato sulla scelta degli arbitri di partita: “È incredibile che lanon ha ladi dire: io quest’arbitro non lo voglio. Eeeeh! La Juve fa i casting, prende sempre arbitri con le calcificazioni ossee che non riescono a tirare su il cartellino. Ma lanon ha lao forse non ha la voglia di avere la, o forse non ha la ...

Nella nuova puntata di FRATELLI DI- in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Mauriziotorna nelle vesti dell'allenatore della Roma, José, dopo le accuse mosse contro l'arbitro Chiffi e le presunte magagne delle altre squadre di campionato sulla scelta degli arbitri di ...Nella nuova puntata di FRATELLI DI- in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Mauriziotorna nelle vesti dell'allenatore della Roma, José, dopo le accuse mosse contro l'arbitro Chiffi e le presunte magagne delle altre squadre di campionato sulla scelta degli arbitri di ...

Crozza-Mourinho dopo le dichiarazioni su Chiffi: “Spero che la Roma abbia la forza di trovare un… Il Fatto Quotidiano

Crozza-Mourinho dopo le dichiarazioni su Chiffi: "Spero che la Roma abbia la forza di trovare un avvocato che abbia la forza di pararmi il cu.." [VIDEO] ...Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna nelle vesti dell’allenatore della Roma, José Mourinho, dopo ...