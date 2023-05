Crossword Mysteries – Abracadavere su Rai 2 | trama | cast | come finisce

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 7 maggio 2023) Domenica 7 maggio 2023, alle 21:00 su Raidue, va in onda, terzo film-tv (del 2019) del ciclo, prodotto da Hallmark Channel e che si avvale della collaborazione di Will Shortz, creatore di cruciverba per il The New York Times. La serie di film-tv haprotagonisti un’editor di rompicapi ed un detective, molto differenti l’uno dall’altra eppure in sintonia quando si tratta di risolvere casi intricati, anche grazie alle conoscenze della protagonista in materia di cruciverba. LadiTess (Lacey Chabert) sta organizzando una festa di compleanno al Magic Manor, dove sta prendendo lezioni di magia per avere idee per i suoi cruciverba. Il giorno della festa si esibisce l’Incredibile Alistair (Noam Jenkins), affiancato da Bianca (Kaitlyn ...