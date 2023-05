Cristiano Malgioglio senza freni a Verissimo | “Alessandra Celentano? Io chiamo tutti ‘amore’ | lei mi ha detto ‘chiamaci tua sorella’” E a Silvia Toffanin | “Spero di non imbarazzarti ma…”

(Di domenica 7 maggio 2023) Il ciclonearriva a. Tanti i temi dell’intervista a cominciare dal passaggio a Mediaset (comeda Carlo Conti al talk Programma, con Claudia Rossi e Andrea Conti, quello a Mediaset è un ‘presistito’: il paroliere tornerà in giuria a Tale e Quale Show). Un passaggio, quello ad Amici di Maria De Filippi, tutto rose e fiori? No, perché i rapporti connon sono idilliaci: “Non siamo amici… Io, e se lo faccio è perché voglio bene a quella persona. Lei mi ha risposto ‘amore ci chiami tua sorella‘ e io ci sono rimasto male”. Dalla prematura scomparsa di sua nipote e la grande sofferenza che ne è seguita, non ancora superata nonostante i 18 anni trascorsi, all’amore ...

Inoltre, Giuseppe ha anche parlato del rapporto che si è instaurato con. Ascolti Tv 6 maggio 2023, sul trono re Carlo e Queen Maria De Filippi Amici 22, Maddalena Svevi in ..., giudice della ventiduesima edizione di Amici , è stato ospite nel talk show di Silvia Toffanin a Verissimo Con l'occasione, il noto paroliere ha parlato della sua avventura nel ...Sul ballerino di Raimondo Todaro ,non ha potuto trattenere il suo commento entusiasta. Amici 22,su Mattia Zenzola: "Pur essendo piccolo, ha tutte le ...

Cristiano Malgioglio in estasi per Mattia Zenzola: Ho le vampate, un erotismo pazzesco Fanpage.it

Durante la semifinale di Amici, Cristiano Malgioglio non ha saputo trattenere l'entusiasmo per Mattia Zenzola. Ecco cosa ha detto.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...