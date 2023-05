Crespo | «Tra Inter e Milan nessun favorito! Loro storia come pochi»

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023)si è focalizzato sul grande evento in Champions League con la semifinale meneghina fra. L’ex di entrambe non ha dubbi sullaNO FAVORITE ? Hernan, a Bein Sports, si è espresso sull’euroderby: «Una semifinale di Champions League è di per sé un risultato importante per qualsiasi squadra,conoscono la Champions Leaguepoche squadre. Lada sola è sufficiente per essere consacrati favoriti e per raggiungere le fasi finali dell’evento, ogni anno. Credo che le due partite trasaranno di grandeesse, visto che entrambe hanno dimostrato di essere squadre molto complete. Non credo ci sia un favorito ...