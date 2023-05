Covid | Medicina Democratica a muso duro dopo il fine pandemia

(Di domenica 7 maggio 2023) “La proclamazione dellanon può essere utilizzata come un escamotage per passare un colpo di spugna sulla mala gestione della tragedia immane che ha colpito il nostro Paese e per oscurare le responsabilità dei morti di troppo che si potevano evitare: è necessario individuare le cause che hanno favorito l’azione del virus per evitare che possano ripetersi. E’ doveroso chiedere e ottenere giustizia”. Lo evidenzia – in una nota di– il medico Vittorio Agnoletto, già coordinatore della campagna europea per il diritto alla cura e la sospensione dei brevetti sui farmaci contro il. “Non possiamo dimenticare il danno più grave e cioè la mancata sospensione temporanea dei brevetti su vaccini e farmaci per abbassarne il costo, chiesta da oltre 100 Paesi e da migliaia di ...

"La proclamazione della fine pandemia non può essere utilizzata come un escamotage per passare un colpo di spugna sulla mala gestione".La fine dello stato di emergenza internazionale non cancella il virus che, avverte l'Oms, non si potrà eradicare e neppure fa scomparire in automatico alcune misure. Come l'isolamento di 5 giorni per ...