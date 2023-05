Covid | l’emergenza mondiale è terminata

Leggi su velvetmag

(Di domenica 7 maggio 2023) Il 5 maggio 2023 resterà un data storica: la pandemia diufficialmente non esiste più come tale. Il Comitato tecnico dell’Oms, l’Organizzazionedella sanità, “ha raccomandato la fine dello stato di emergenza ed io ho accettato l’indicazione“. Lo ha detto il direttore generale Adhanom Tedros Ghrebreyesus. Lo stato di emergenza sanitaria internazionale era stato dichiarato il 30 gennaio 2020. “Questo è un momento da celebrare – ha detto Ghebreyesus – ma è anche un momento per riflettere. Deve restare l’idea della potenziale minaccia di altre pandemie.” I vaccini sono stati uno strumento fondamentale per far finirepandemica nel mondo. Foto Ansa/Epa David BorratDalalle prossime pandemie “Ora abbiamo strumenti e tecnologie per prepararci meglio alle prossime pandemie, e riconoscerle prima” ...