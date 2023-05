Covid finito? Arriveranno altri virus Remuzzi | annuncio sconvolgente

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) Ilnon è più un'emergenza sanitaria internazionale ma "Corona, questa è l'unica certezza". Giuseppe, direttore dell'Istituto Mario Negri d Milano, il giorno dopo in cui l'Organizzazione mondiale della Sanità ha decretato la fine dell'emergenza, afferma in una intervista a Il Corriere della Sera che il"c'è ancora, evolve, mette a rischio anziani e fragili, ma il livello di preoccupazione si è ridotto in modo importante". E ciò "fa parte della storia di tutte le pandemie. Qualche studioso afferma che una pandemia finisce davvero solo quando ne comincia un'altra", sostiene il professore. Negli anni precedenti alla pandemia, "abbiamo trascurato il Servizio sanitario nazionale. Non abbiamo sviluppato e incentivato ...