Cottarelli dà l’addio al Pd | non mi ritrovo nella linea Schlein

non cambierebbe gruppo parlamentare, ma lascerebbe il parlamento., che ha sostenuto Stefano Bonaccini nella corsa per la segreteria del partito, non si riconoscerebbe nella ...Unche pesa anche negli equilibri presenti in Parlamento. ... al Senato, sia perché il Pd ha perso'unico posto che aveva in ... Il senatore Carlo, economista liberal, è tentato ...Per questodi Borghi'ha spiazzata. Non va oltre, ma nel ... che passerebbe con Forza Italia, e di Carlo, per il ...

Cottarelli verso l’addio al Pd: non mi ritrovo nella linea Schlein Il Sole 24 ORE