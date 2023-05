Cosa direbbe Andreotti al Papa e alla Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 7 maggio 2023) Più Divo che mai. In occasione del decennale della morte di Giulio, ieri la famiglia è voluta tornare nel luogo di origine della sua vita terrena e spirituale: la parrocchia di Santa Maria in Aquiro, dedicataMadonna, situata nel cuore della Roma politica, tra Montecitorio e il Senato. A pochi passi da via dei Prefetti 18, la casa dell’anziana zia dove, rimasto orfano di padre a soli due anni, trascorse la sua fanciullezza. Ed è proprio in questa chiesa che Giulio mosse i primi passi da chierichetto. Tra queste mura, restaurate la prima volta daGregorio III (731-741), ha coltivato anche la passione per una delle sue abitudini più celebri: la redazione dei suoi diari quotidiani. Certamente mai avrebbe immaginato che proprio quelle note l’avrebbero aiutato a disintegrare, per tabulas, più di una polpetta avvelenata ...