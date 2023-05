Cori razzisti a Vlahovic | la Figc ha chiamato la Juventus per esprimere la sua solidarietà

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 maggio 2023) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, lahaal telefono laper mostrarledopo quanto accaduto ain Atalanta-. Il centravanti serbo dellaè stato preso di mira daideti tifosi atalantini, che gli hanno urlato per lunghissimi minuti “zingaro di merda”. L’intera curva del Gewiss Stadium ha intonato quei, si sono sentiti distintamente ed in modo prolungato. L’arbitro Doveri ha sospeso per qualche istante la partita, ridallo stessoche con gesti eloquenti ha chiesto al direttore di gara di prendere provvedimenti: “Non lo sentite?”. Doveri ha disposto l’annuncio dagli altoparlanti ...