Cori razzisti a Vlahovic | la Figc chiama la Juventus per esprimere solidarietà

(Di domenica 7 maggio 2023) Episodio triste, l’ennesimo a sfondo razzista di questa stagione in Serie A, quello accaduto a Bergamo durante il match tra Atalanta e. Nei minuti finali della gara, sulla situazione di 1-0 in favore dei bianconeri, Dusanè stato vittima die insultida parte di alcuni membri della curva del Gewiss Stadium, i queli hannoto “zingaro” l’attaccante serbo. L’arbitro, Daniele Doveri, ha sospeso la partita per circa un minuto e isi sono fermati, salvo poi riprendere nel momento in cui proprioha siglato la rete del definitivo 2-0 (il serbo è anche stato ammonito, come da regolamento, per aver reagito nell’esultanza). Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, “gli ispettori della Procura Federale presenti al Gewiss ...

"Il razzismo è gravissimo e va combattuto: ma, secondo me, in questo caso si tratta piuttosto di maleducazione". Gian Piero Gasperini commenta così irivolti dalla curva dell'Atalanta a Dusan Vlahovic ,che hanno costretto l'arbitro Doveri a interrompere per due volte la partita . "E' rivolto a un singolo. Il razzismo è una cosa ...Nel finale di Atalanta - Juve i tifosi di casa hanno bersagliato diDusan Vlahovic: la reazione dei social Uno spettacolo che purtroppo in Italia si ripete con troppa regolarità e che spesso le istituzioni non prendono troppo sul serio: anche in Atalanta ...Juventus : beata gioventù! Uno 0 - 2 a Bergamo siglato e messo sotto chiave da Vlahovic che risponde con una gran rete nel finale aidi alcuni tifosi bergamaschi nei confronti del giocatore serbo. Su un campo difficilissimo come quello di Bergamo , con un Atalanta in forma (dati gli ultimi risultati), dopo un primo ...

Cori a Vlahovic, match sospeso: la Procura annota, solidarietà Figc. E quel giallo fa discutere La Gazzetta dello Sport

La domenica della festa Scudetto per il Napoli è stata parzialmente rovinata dai cori razzisti che alcuni tifosi dell’Atalanta hanno rivolto a Dusan Vlahovic. In mattinata invece era arrivato l’esito ..."Vittoria di carattere di @juventusfc. La squadra di #Allegri soffre nel 1° tempo e supera nella ripresa @Atalanta_BC che colpisce 2 pali, eliminando i bergamaschi dalla corsa ...