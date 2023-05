Cori contro Vlahovic | Gasperini | “Maleducazione ma non razzismo”

(Di domenica 7 maggio 2023) Il bianconero insultato dai tifosi dell'Atalanta: "Sei uno zingaro". Il tecnico bergamasco: "Come un coro figlio di p..." “Ilè gravissimo e va combattuto ma, secondo me, in questo caso si tratta piuttosto di. E’ rivolto a un singolo. Ilè una cosa più seria”. Così l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, in merito al coro “sei uno zingaro” rivolto dalla curva orobica all’attaccante della Juventus Dusan. “Se parlate disiete completamente fuori strada -aggiungea Dazn-. Noi abbiamo Pasalic, Djmsiti, in passato Ilicic: avrebbero dovuto fareanche a loro… Condanno qualsiasi gesto di, ma è come il coro “figlio di p..” o i “buu” anche se nella propria ...

Noi abbiamo Pasalic, Djmsiti, in passato Ilicic: avrebbero dovuto fareanche a loro... Condanno qualsiasi gesto di maleducazione, ma è come il coro "figlio di p.." o i "buu" anche se nella ...AGI - La sfida Champions tra Atalanta e Juventus è stata macchiata daidiscriminatori della curva di casaDusan Vlahovic e da un finale incandescente culminato con il gol dell'attaccante serbo, l'esultanza polemica e l'ammonizione. A far discutere sono anche ...Purtroppo sonomaleducati rivolti a un giocatore. Io sono d'accordo che il razzismo va combattuto ma non va confuso, se continuiamo a fare di tutta l'erba un fascio allora siamo tutti razzisti. ...

Cori contro Vlahovic a Bergamo, gara sospesa per 1' - Sportmediaset Sport Mediaset

Bergamo, 7 mag. - (Adnkronos) - 'Il razzismo è gravissimo e va combattuto ma, secondo me, in questo caso si tratta piuttosto di maleducazione.L'attaccante, in gol contro gli orobici, ha ricevuto molti cori razzisti ed è stato sanzionato dall'arbitro Valeri per esultanza polemica. A far discutere sono anche le parole di Gian Piero Gasperini, ...