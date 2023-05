La prossima, quella di domenica, potrebbe essere la tappa di: "Sicuramente - replica - rappresenta una delle sette - otto possibilità a disposizione dei velocisti, per cui non nascondo che ...Re. Nel giorno dell'incoronazione di King Charles. Il Giro d'Italia ha la sua prima Maglia Rosa ... Cavendish (Astana), Groves (Alpecin), Cort Nielsen (EF), Dainese (Dsm), Cimolai/(...Lo sa beneEvenepoel, lo sanno anche Primoz Roglic e tutti gli altri che ieri sono stati ... Per noi ci sono Simone, Jonathan Milan e Alberto Dainese: almeno proviamoci.

Consonni: «Remco fenomeno. A San Salvo ci provo subito» L'Eco di Bergamo

LA TELEFONATA. Il 28enne di Brembate Sopra:«La seconda tappa è adatta ai velocisti e io non mi tirerò indietro». Simone Consonni analizza la cronometro con il pensiero rivolto alla tappa di oggi in qu ...Il giorno dell’arrivo del Giro d’Italia è anche il momento giusto per aprire la prima parte del nuovo lungomare di San Salvo Marina. Il tratto meridionale della riviera si è rifatto il look da piazzal ...