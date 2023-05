Concorso Università La Sapienza | 1 Posto da ricercatore

(Di domenica 7 maggio 2023)La, per titoli ed esami, per la copertura di 1daLaper 1daE’ indetta dall’La, una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di uncon rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni nel settore concorsuale 08/C1 – settore scientifico-disciplinare ICAR/12 Bando diIl testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda e con l'indicazione dei requisiti e ...

... e di cui è rettrice, da settembre scorso Paola Inverardi , già rettrice dell'dell'Aquila. Le domande dovranno essere presentate entro il 18 maggio tramite procedura on line. Il, ...... la studentessa inglese che era in Italia nell'ambito del progetto Erasmus presso l'di ...in via definitiva con rito abbreviato il cittadino ivoriano Rudy Guede con le accuse diin ...= '1683436665' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > Gli alunni dell'attuale 2A, vincitori delnell'a.s. 2021 - 2022, sono stati ...