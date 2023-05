Sulle note di O' Surdato 'nnamurato si èlaper celebrare il Napoli campione d'Italia allo stadio Maradona. Dopo il saluto del presidente Aurelio De Laurentiis e la passerella della squadra, e del tecnico Luciano Spalletti ("È ...Si ènel pomeriggio la due giorni diper i 100 anni degli scout forlivesi. Dopo l'incontro del mattino con Don Erio Castellucci piazza Saffi si è riempita nel pomeriggio per la messa con il ...Affluenza da record, oggi 7 maggio 2023 per la XXIV edizione della Race for the Cure di Roma che si ècon la presenza di oltre 70 mila sostenitori . La più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia per sensibilizzare alla prevenzione ha ...

Conclusa la festa al Maradona, Spalletti 'Napoli fa miracoli'

