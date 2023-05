Compleanno Chiara Ferragni | gli speciali regali dei figli e la pioggia di auguri

(Di domenica 7 maggio 2023)compie gli anni oggi domenica 7 maggio: non mancano glipensieri deiPerè una giornata di festeggiamenti. L’influencer e moglie di Fedez spegne oggi 36 candeline e arrivano glida ogni angolo del mondo, visto e considerata la caratura del personaggio. L’imprenditrice digitale originaria di Cremona ha ricordato l’appuntamento con ilanche ai suoi follower con un post pubblicato su Instagram, dove ricordando la celebre scena già vista a Sanremo, ha fatto glialla bambina che è stata: “Sto cercando di rendere orgogliosa questa bambina dal 1986” ha scritto sui social la bellanel giorno dei festeggiamenti per i 36 anni. E ovviamente sotto il ...

Nel giorno del suo 36esimo, l' influencerFerragni ha deciso di festeggiare postando una carrellata di fotografie sul suo profilo Instagram: immagini che la ritraggono da bambina e intenta a spegnere le ...Aveva iniziato con alcune stories Instagram per 'ricordare' a tutti i fan dell'arrivo imminente del suo. Oggi,Ferragni festeggia 36 anni e lo fa, per ora, con un post con alcune ...In quella occasione aveva scritto una lettera allabambina , e per il suoè tornata a rivolgersi alla sé stessa del passato. "Sto cercando di rendere orgogliosa questa ragazza del ...

Chiara Ferragni, compleanno con le foto da bambina per i 36 anni: «Sto cercando di renderla orgogliosa» leggo.it

Giornata speciale questa per Chiara Ferragni. Proprio oggi infatti la nota e amata imprenditrice digitale festeggia il suo 36esimo compleanno, che da sempre per l’influencer è una ricorrenza speciale ...Anche quest'anno è arrivato il momento di spegnere le candeline sulla torta per Chiara Ferragni: come avrà deciso di festeggiare quest'anno