Come sta Leao dopo l’infortunio | i tempi di recupero Ce la fa per Milan-Inter di Champions League?

(Di domenica 7 maggio 2023) È durata soltanto 11 minuti la partita di Rafaelcontro la Lazio prima che il portoghese dovesse lasciare il campo a causa di un fastidio muscolare. Uno strappo palla al piede verso la porta biancocelesti, la sterzata verso sinistra e il tocco con Provedel in uscita a stoppare l’azione. È questo il momento in cui, rialzandosi, il 17 delha iniziato a toccarsi l’no coscia. Il sospetto è che ad essereessato sia l’adduttore, probabilmente un’elongazione. Si tratta dell’ipotesi più accreditata meno di 24 oreil match del Meazza che ha regalato un successo importante in chiave qualificazione alla prossimaalla squadra di Stefano Pioli che ha schierato il portoghese titolare un po’ a sorpresa. Il tecnico rossonero si è trovato ...

molti altri osservatori, riporta The Wall Street Journal , l'analista è consapevole dell'... Molte sfide tecnologiche attendono la Bolivia: la società energetica statale YLBattualmente ...Diego Caterbetti, questo il suo vero nome, appareuna scheggia impazzita, fra canzoni e video ... A volte cianche fare i cazzoni, dai. Io invece, negli ultimi periodi, ho ascoltato tanti pezzi ...Fattoche da essere nessuno, diventi un Dio. Per qualche giorno. E approfitti della ribalta ...si è arrivati a questa impresa Il basket in Italia ha sempre seguito lo sviluppo industriale del ...

La Brexit sul regno di Carlo III: come sta andando davvero Corriere TV

«Le dichiarazioni della Uiltec sono vaghe e non spiegano alcunché rispetto alla mia espulsione come pure il procedimento di recupero». Lo sostiene l'ex segretario ...Non si sa se sia stata solo una gaffe, e molto grave, oppure una voce del sen fuggita: ancor più grave. Certo è che le affermazioni dell’ambasciatore cinese a Parigi, Lu Shaye, secondo il quale i Paes ...