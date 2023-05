Colpo Verona! Batte il Lecce ed è quartultimo. Oggi sarebbe salvo

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) L’impresa che serviva per riaprire la corsa salvezza. Il Verona di Marco Zaffaroni la centra sul campo del, battuto 1-0 grazie alla rete di Ngonge. Una mossa dalla panchina che paga, permettendo agli scaligeri di uscire per la prima volta in stagione dalle ultime tre della classe. E che complica anche il cammino dei salentini. La classifica ora vede lo Spezia terzultimo con 27 punti, i gialloblù quartultimi a quota 30 e ilun punto sopra con 31. La lotta per non retrocedere, a quattro gare dalla fine, si fa sempre più intensa. Anche se la Cremonese, adesso, con i suoi 24 punti è quasi tagliata fuori. Falcone c’è, ilmeno La posta in palio è altissima e la tensione si sente. Il Verona però ha il merito di partire meglio. E di rendersi pericoloso due volte con Djuric che prima centra la traversa da due passi, poi ...