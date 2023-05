Colpo salvezza del Verona Ngonge stende il Lecce e porta Zaffaroni fuori dalla zona retrocessione

Ora è in corso il delicato matchLecce - Verona. Infine, lunedì alle 18.30 Udinese - ... La prima palla gol è con Di Maria, poco dopo l'Atalanta risponde e colpisce un palo con undi ...... subendo unda K. O a freddo nonostante la superiorità numerica da Mirone, si è rialzato allo ...nè tantomeno al Beppe Viola retrocesso che aveva solo un risultato per poter sperare nellaA due partite dalla fine della fase, ladiretta è una possibilità piuttosto remota, mentre ... Vrankic deve uscire a 60'' dalla sirena dopo un bruttoalla caviglia. Ancora Musso, che di ...

Serie A - Lecce-Verona 0-1: Ngonge entra e segna, colpo salvezza degli scaligeri Eurosport IT

L'impresa che serviva per riaprire la corsa salvezza. Il Verona di Marco Zaffaroni la centra sul campo del Lecce, battuto 1-0 grazie alla rete di Ngonge. Una mossa dalla panchina che paga, permettendo ...Il Verona espugna il 'Via del Mare' e conquista tre punti preziosissimi in chiave salvezza: in terra salentina la decide Ngonge ...