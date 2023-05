(Di domenica 7 maggio 2023) Lamette a segno il primodi mercato in vista della prossima stagione. Il gmnista Tiago Pinto ha infatti raggiunto uncon Housseme il suo entourage. Il franco algerino, ...

La Roma mette a segno il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Il gm romanista Tiago Pinto ha infatti raggiunto un accordo con Houssem Aouar e il suo entourage. Il franco algerino, che ...

Colpo Roma: ecco Aouar. C'è l'accordo, firmerà un quinquennale coi giallorossi La Gazzetta dello Sport

ROMA AOUAR - Tra un finale di stagione ricchissimo, con una Champions da provare a centrare attraverso il campionato o con la vittoria dell'Europa League, ...Il franco-algerino, in scadenza col Lione, ha detto sì a Tiago Pinto. L'affare sarà ufficializzato dopo che saranno ultimate le formalità col club francese ...