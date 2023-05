CM Scommesse | i gol di Torino-Monza e lo scivolone finale dell'Arsenal per una quaterna da 11 | 4

...sua prima avventura interista ed il giocatore di Serie A che ha partecipato attivamente a più... E mi ha attaccato una persona condannata per tre anni nel calcio(Ulivieri, ndr), felice di ...Buttaro 7 - È una delleriuscite di Corini ed i suoi prepotenti inserimenti a rete, su ... Brunori 8 - Il suo ritorno alin casa, con un repertorio da rapace di area di rigore, coincide ......anche di gioia perché lo ha fatto una persona che è stata squalificata per tre anni per... Leggi anche Roma - Inter 0 - 2,di Dimarco e Lukaku Mourinho contro arbitro Chiffi, le accuse ...

CM Scommesse: i gol di Torino-Monza e lo scivolone finale dell ... Calciomercato.com

L'allenatore portoghese dopo la sconfitta contro l'Inter: 'Perso contro i più forti d'Italia, sono orgoglioso dei miei ragazzi e mi rendono ottimista per giovedì'. Poi dopo le polemiche arbitrali: 'Se ...Dopo un paio di colpi a vuoto (sconfitta interna contro il Bologna per 2-0 e pareggio esterno per 1-1 a Firenze) l’ Atalanta ha ripreso a correre centrando tre vittorie di fila nelle ultime tre esibiz ...