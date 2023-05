(Di domenica 7 maggio 2023) Sto solo su WhatsApp, dove sono inondato di immagini e informazioni di gente di cui poco so e poco mi importa. Crepuscoli e tacchi e brindisi di chi pensa solo a celebrare sé. Discrezione: una parola che non conosce più nessuno

L'Inps specifica che tutte le informazioni sugli immobili in asta sono disponibili sul sito del Notariato (raggiungibilei link messi a disposizione sul portale). L'Istituto, pertanto, non ...Seguicisulla stellina Vai a Google NewsPer intervenire è possibile utilizzare la chat che compare in questa pagina (osul tondo blu con fumetto bianco, se utilizzate lo smartphone) oppure usare l'hashtag #direttavn su Twitter. ...

Cliccando cliccando. Disavventure di un uomo senza social L'HuffPost

Sto solo su WhatsApp, dove sono inondato di immagini e informazioni di gente di cui poco so e poco mi importa. Crepuscoli e tacchi e brindisi di chi pensa ...