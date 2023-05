Claudia Motta scrive un messaggio di auguri ad un naufrago | “Anima speciale”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 7 maggio 2023)undiad un: ecco le sue parole rilasciate su Instagramlo scorso 17 aprile è sbarcata in Honduras come concorrente ufficiale della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi. La sua avventura si è conclusa immediatamente a causa di un infortunio. La naufraga è già tornata in Italia dove ha aggiornato i propri fan riguardo la sua condizione di salute. Lainfatti su Instagram ha dichiarato: “ È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva…Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia.”. Leggi anche –> Milena Miconi e le amiche si ...