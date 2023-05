Classifica Serie A 2022-2023 | tutti i risultati della 34^ giornata

(Di domenica 7 maggio 2023)corrente. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite

Pareggio di buon livello spettacolare tra Torino e Monza: la reti nella ripresa, granata avanti con Tony Sanabria, pari brianzolo nel finale con Gianluca Caprari.che resta dunque invariata per le due squadre, rispettivamente al decimo e nono posto. Il Torino parte forte: Vlasic, liberato dal tacco di Rodriguez, scarica un destro rasoterra sul quale ......34esima giornata diA: i due gol entrambi nella ripresa, a Sanabria risponde Caprari. Le due squadre, che si confermano in salute e sono salve da tempo, sono entrambe appaiate inall'...17.00A, 34° turno: Torino - Monza 1 - 1 Combattuto 1 - 1 fra Toro e Monza,squadre già salve e serene a centro. Di Gregorio reattivo sulle conclusioni a giro di Vlasic e Miranchuk, attento ...

Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus si porta da sola al secondo posto a +2 sulla Lazio TUTTO mercato WEB

La Juventus ha perso quattro delle ultime sei gare di Serie A contro avversarie nelle prime sette posizioni in classifica a inizio giornata (1V, 1N), dopo che era rimasta imbattuta in tre delle ...Serviva una congiuntura “astrale” perfetta: con soli due punti che separavano la capolista Pineto e la Vigor, i rossoblu avrebbero dovuto vincere il derby con il Montegiorgio e sperare in una sconfitt ...