Classifica Giro d’Italia 2023 | seconda tappa | Evenepoel maglia rosa | alcuni big perdono 19” Caruso 20°

(Di domenica 7 maggio 2023) Remcosi conferma al comando dellagenerale delal termine della. I 202 km da Teramo a San Salvo non hanno scombussolato la graduatoria nelle posizioni di vertice, delineata dopo la cronometro individuale di ieri. Il fuoriclasse belga, ieri dominatore della prova contro il tempo, ha difeso lacon 22 secondi di vantaggio su Filippo Ganna e 29” sul portoghese Joao Almeida. La volata di gruppo era annunciata alla vigilia e non sono giunte particolari sorprese, anche se una caduta in gruppo a 3,8 km dal termine ha spezzato il plotone e infattibig hanno perso 19 secondi tra cui Tao Geoghegan Hart, Thibaut Pinot e Jack Haig. Lo sloveno Primoz Roglic, ...

Giro d'Italia, Jonathan Milan vince la seconda tappa. Evenepoel resta leader Sky Sport

Remco Evenepoel si conferma al comando della classifica generale del Giro d'Italia 2023 al termine della seconda tappa. I 202 km da Teramo a San Salvo non hanno scombussolato la graduatoria nelle posi ...Sul traguardo di San Salvo è volata di gruppo come previsto. Nessuno però si aspettava che a trionfare sarebbe stato il campione olimpico sull'inseguimento. Il ciclista della Bahrain Victorious ha il ...