(Di domenica 7 maggio 2023) Secondo quanto riportato da Sportitalia, la procura dellaavrebbe apertoil designatori degliTommasodue. INCHIESTA – La procura Federale dellaha aperto, tramite segnalazione di una denuncia da parte dell’arbitro Pasquale De Meo nei confronti di Gianluca, ma anche di Daniele Orsato e di Paolo Valeri. Il motivo dell’accusa sarebbe legata ad alcuni comportamenti. Fonte: Sportitalia Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Insomma un erroreche impone una riflessione nel mondo arbitrale che dovrebbe prima di ... L'inoltre deve garantire designazioni all'altezza dell'importanza della partita: Colombo ad ...Dominguez accorcia nel finale prima delerrore di Orsolini. Terzo risultato consecutivo, ...di Aprilia) Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez.di Brescia), Mauro VivenziFinale : Napoli - Verona 0 - 0 La cronaca del secondo tempo 91'errore di Ngonge: ...di Roma 1) Assistenti: Domenico Rocca (Sez.di Catanzaro), Nicolò Cipriani

Clamoroso AIA! FIGC apre un’inchiesta verso Rocchi e altri arbitri – SI Inter-News.it

Clamoroso - Per il caso D’Onofrio non ha pagato nessuno. Come riporta Corsport: La vicenda del procuratore arbitrale in carcere per traffico di droga. Trentalange è ...Dopo l’annullamento dei 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus, ieri un altro clamoroso rovesciamento di una sentenza nell’ambito della giustizia sportiva. La Corte federale d’appello ha ac ...