Cittadella – Benevento 3 – 1

...contro ilche condanna, anche se ancora non aritmeticamente, i campani alla Serie C. 'Esprimo la massima solidarietà ai dirigenti, agli atleti e a tutta la società delcalcio per ...Con la sconfitta sul campo delildice praticamente addio alla serie B. Incredibile ma vero, la squadra costruita per il salto di categoria e con il terzo monte ingaggi in assoluto, nel giro di qualche anno ...Quanto al campionato dele allo spettro di una retrocessione che purtroppo dopo la sconfitta colè diventata più probabile, ricordo l'insegnamento di mia madre. Lei mi ricordava ...

"Esprimo la massima solidarietà ai dirigenti, agli atleti e a tutta la società del Benevento calcio per il deprecabile episodio, avvenuto in autostrada, ai danni del bus ...Ecco che cosa è successo. 1' DI LETTURA PALERMO – I tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano della stazione di Palermo sono intervenuti nella tarda mattinata per recuperare un escursionist ...