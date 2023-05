Cibo italiano sotto attacco | a Tuttofood il convegno di Coldiretti Tra i presenti Lollobrigida e De Castro

(Di domenica 7 maggio 2023) Il Made in Italy e ilminacciato da norme Ue eartificiale sono al centro dell’inaugurazione di, la fiera internazionale in programma a Milano dall’8 all’11 maggio divenuta punto di riferimento per lo sviluppo del business dell’intera filiera del food & beverage. Anello stand dellasi parla delle minacce al“Il, dal terrorismo salutistico su vino e salumi alle etichette a semaforo che bocciano le eccellenze tricolori, dalle nuove norme sugli imballaggi all’estremismo green con le fattorie equiparate alle grandi industrie inquinanti, dal via libera a novel food del tutto estranei alla ...

... armati di pistole e manganelli, abbandonano alla frontiera i migranti senza, acqua e cure ... disattendendo in modo palese le procedure fissate per gli interventi sul territorio. "Serve ...Qui vive la loro Ba Noi (nonna in), interpretata dall'attrice Nst Lê Thin, che ... ognuno è alle prese con la realizzazione delche si consuma durante la ricorrenza, tra cesti di ...Nel segno di una leggenda del rugbyscomparso nel 2021, il torneo itinerante dedicato a ... assieme ai nostri ospiti scozzesi, fatto di musica dal vivo e buone aperto a tutta la comunità.

Cibo italiano sotto attacco: a Tuttofood il convegno di Coldiretti. Tra i ... Secolo d'Italia

Michele Cannistraro, vincitore di MasterChef All Starrs, era presente al raduno di Forza Italia con la sua cucina mobile. Qui ha paragonato Berlusconi a un'ortica ...La modella, per anni testimonial di una compagnia telefonica: «Non ho più lavorato tanto come ai tempi d’oro». Il Festival di Sanremo: «Mi sono sentita aiutata e protetta da Raffaella Carrà» ...