Chirico attacca il Napoli | le parole di De Laurentiis lo hanno colpito nel profondo?

Leggi su napolipiu

(Di domenica 7 maggio 2023) La vittoria del: uno scudetto meritato, ma come è stata trattata la Juventus in passato? L’attacco del giornalista, Marcello. Nell’editoriale di Marcellosu IlBianconero, il giornalista di fede bianconera ha preso di mira ildopo la conquista dello Scudetto. Torniamo indietro: forse, a far ‘infuocare’ l’animo del giornalista juventino sono state ledi Aurelio Deche, a margine di una riunione andata in scena in Prefettura per definire i dettagli della festa Scudetto a, si è reso protagonista quasi come un fiume in piena con dichiarazioni chefatto discutere e non poco. SCUDETTO DELL’ONESTA’,COMMENTA LEDI AURELIO DE ...