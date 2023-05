Chiara Ferragni | il post dedicato a sé stessa per il suo compleanno

Nel giorno del suo 36esimo compleanno, l' influencerha deciso di festeggiare postando una carrellata di fotografie sul suo profilo Instagram: immagini che la ritraggono da bambina e intenta a spegnere le candeline delle torte che negli ...36 anni perche sui social ha condiviso una serie di scatti di quando era bambina per un compleanno davvero speciale. Aveva iniziato con alcune stories Instagram per 'ricordare' a tutti i fan dell'...Una serie di foto pescate dal cassetto dei ricordi e un messaggio che sembra ricalcare quella lettera a sé stessa che si era scritta in occasione del Festival di Sanremo:compie 36 anni e celebra il suo compleanno con un post Instagram che ricorda anche a noi qualcosa di molto importante. Ma non solo, perché guardando gli scatti non sfugge la ...

Chiara Ferragni compie 36 anni: le foto da piccola, «Sto cercando di rendere orgogliosa questa bambina» Corriere della Sera

Giornata speciale questa per Chiara Ferragni. Proprio oggi infatti la nota e amata imprenditrice digitale festeggia il suo 36esimo compleanno, che da sempre per l’influencer è una ricorrenza speciale ...Anche quest'anno è arrivato il momento di spegnere le candeline sulla torta per Chiara Ferragni: come avrà deciso di festeggiare quest'anno