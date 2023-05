Chi non consiglierebbe a Spalletti di lasciare Napoli? Il Giornale

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 maggio 2023) Delle tensioni post-scudetto nelscrive anche Ilcon Riccardo Signori. Che ricorda come anche Mourinho lasciò l’Inter la sera stessa della vittoria in Champions. Quindi perché stupirsi se, a scudetto ancora caldo, c’è già l’ombra del fuggi–fuggi da? Ed anche, perché no, dal protagonismo di De Laurentiis, presidente che non si perde mai il vizio del palcoscenico. Neppure nel momento in cui il palcoscenico andava lasciato a squadra e allenatore. Chi, con senso di equilibrio e realtà, nondiil club perché del futuro non v’è certezza? Ha già fatto tanto e bene. Difficile fare meglio, soprattutto camminando sul tappeto di chiodi marca Adl. E i club esteri sono anche più generosi nel senso economico. Lo stesso vale, scrive Signori, ...