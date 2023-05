Chi è Bruce Oldfield | lo stilista che ha vestito la Regina Camilla amato da Diana

Leggi su dilei

(Di domenica 7 maggio 2023) Sontuoso e brillante, potremmo riassumere così l’abito indossato dallaper l’Incoronazione. Non tutti sanno, però, che questa meravigliosa creazione – una vera e propria opera d’arte – si deve a un uomo di nome, couturier britannico molto conosciuto anche al di fuori del Regno Unito e che ha disegnato abiti per molte celebrità.non avrebbe potuto scegliere meglio, se non fosse per un dettaglio che ha destato non poche critiche:era uno degli stilisti preferiti di Lady, il couturierda Reali e celebrità Classe 1950,è un nome altisonante nel mondo della moda haute couture con alle spalle una lunga ...