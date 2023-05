“Che hai fatto alla faccia?” Bianca Atzei | prima volta in tv dopo la nascita del figlio | fioccano i commenti

(Di domenica 7 maggio 2023)a Verissimo, scoppia il caso. La cantante nata a Milano 36 anni fa è stata ospite di Silvia Toffanin assieme al colpagno Stefano Corti, volto noto de Le Iene. I due sono diventati da poco genitori di Noa e hanno raccontato le loro emozioni: “Adesso ci sentiamo completi, adesso siamo veramente una famiglia, desideravamo tantissimo questa cosa”. Una gravidanza senza problemi fino all’ottavo mese, quandoha avuto una brutta polmonite. Sono stati momenti difficili durante i quali il compagno Stefano Corti, che ha già un altro, Gabriele, avuto da una precedente relazione, è stato vicino aassistendola anche in ospedale: “Sono stata male per un mese – ha spiegato la musicista di origini sarde – tossivo e non si capiva il perché. Sono stata più di ...

Nell'ultimo annoparlato spesso di episodi gravi di aggressioni nei confronti di persone disabili, in particolareraccontato di atti di vandalismo in alcune sedi di associazionioperano ...... il tifoso "illuminato" per eccellenza Paolo De Giovanniannota: "Una gioia infinita. Avevo previsto tutto, perché credevo in questa società, nei suoi uomini". Cosaprovato al grido di gioia ......è ancora lungo (ancora cinque gare) ma in questa prima fase Andrea ha già piazzato una fuga... Orauno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi. Abbonati a ...

Pallotta esulta con Spalletti: "Orgoglioso di ciò che hai fatto a Napoli" Corriere dello Sport

Durante la semifinale di Amici, Wax ha fatto una dedica speciale alla sua amica Angelina, dedicandole una canzone molto emozionante.Super Mario Bros. Il Film sembra sia in arrivo in streaming prima del previsto, considerando che la versione On Demand arriva a maggio in USA.